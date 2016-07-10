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“انا معفن”… وشم كثُر الإقبال عليه من الغربيين وخاصة الأمريكيين

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وشم "انا معفن"

وشم “انا معفن”

زاد الطلب كثيرًا في الفترة الماضية، من قِبل الأوربيون والغربيون على الوشم العربي “انا معفن”، حيث انتشرت منذ 3 سنوات ترجمة خاطئة لجملة “appreciate life” أو”قدِّر الحياة”، ونشر مكانها ترجمة “انا معفن”.

ومنذ ذلك الحين، قام العديد من الغربيون، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بوشم أجسادهم بعبارة “انا معفن”.

وكانت كلمات كثيرة قد ترجمت بشكل خاطئ إلى اللغة العربية، ما أوقع بعض مستخدميها في مشاكل، بينهم الممثلة الأميركية ليندسي لوهان، والتي شاركت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستاغرام”، صورة “أنت حمار” على اعتبار أنها ترجمة لـ”أنت جميلة”.

صورة "لوهان" على الانستغرام

صورة “لوهان” على الانستغرام

 

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