إيرانيون يتداولون فيديو لحريق برج سلمان فى مشهد

تداول نشطاء إيرانيون، على مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو للحريق الكبير الذى شب، منذ قليل، فى برج سلمان بمدينة مشهد، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن خسائر فى الأرواح.

جدير بالذكر أن الإعلام الإيرانى، أعلن احتراق برج سلمان فى إيران بمدينة مشهد شمال العاصمة طهران، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

كما امتدت ألسنة اللهب إلى موقف سيارات، ما أدى إلى انفجار عدد من السيارات.

ونقلت وكالة إيسنا عن حسن جعفرى رئيس هيئة الإطفاء، أنه تم سماع صوت انفجار فى البداية، وشوهد تصاعد أدخنة من الطابقين الثالث والرابع.

ووفقًا لمواقع إلكترونية فإنه فى الوقت نفسه هناك حريق آخر فى مول تجارى بمدينة رشت.

حريقان فى برج ومول تجارى بإيران لأسباب غير معلومة

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