مصرع طفل غرقا بحمام سباحة إحدى القرى السياحية بسفاجا

لقى طفل فى التاسعة من عمره مصرعه غرقا داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية بمدينة سفاجا، تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى سفاجا المركزى، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مكتب مباحث السياحة جنوب البحر الأحمر إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى "مصطفى. س. م" فى التاسعة من العمر داخل حماة سباحة داخل القرى.

وانتقل لمكان الواقعة العقيد علاء صابر، رئيس مباحث السياحة جنوب البحر الأحمر، وتم إخطار النيابة العامة التى قام فريق منها بمعاينة الجثة والتصريح لنقلها لمشرحة مستشفى سفاجا.

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