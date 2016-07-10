البرلمان الجزائرى يشارك فى اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

يشارك مجلس الأمة الجزائرى فى الاجتماع الـ30 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التى ستعقد غدا الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط .

وجاء فى بيان لمجلس الأمة، اليوم الأحد، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة المسائل الإدارية المتعلقة بتنظيم نشاط الجمعية وبرمجة اجتماعات أجهزتها وكذا المسائل المالية والميزانية.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضا خلال الاجتماع بحث التهديدات الأمنية وتحديات ضمان الإستقرار، والتوجهات الاقتصادية والاحتياجات البيئية، إضافة إلى موضوع الهجرة والتطرف العنيف.

ويمثل مجلس الأمة الجزائرى فى الاجتماع الـ30 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، العضو ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الطاهر كليل.

يُشار إلى أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هى أحد المحافل التى تلتقى فيها البرلمانات من المنطقة، وتعمل على إتاحة توصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية لكل برلمانات الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط.