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أخبار اليمن.. طائرة بدون طيار تستهدف مقاتلين من القاعدة فى اليمن

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أخبار اليمن.. طائرة بدون طيار تستهدف مقاتلين من القاعدة فى اليمن أخبار اليمن.. طائرة بدون طيار تستهدف مقاتلين من القاعدة فى اليمن
قال رجال قبائل محليون ووسائل إعلام، اليوم الأحد، إن ضربة نفذتها ما يعتقد أنها طائرة بدون طيار أصابت 4 من مقاتلى تنظيم القاعدة فى محافظة مأرب بوسط اليمن.

وقعت الضربة فى نفس اليوم الذى وصل فيه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى مدينة مأرب التى تبعد نحو 120 كيلومترا شرقى العاصمة صنعاء.

والتقى هادى خلال زيارته التى استمرت ست ساعات مع قادة من التحالف الذى تقوده والذى يساند هادى فى حربه ضد المتمردين الحوثيين. وحصدت الحرب أرواح آلاف الأشخاص.

وقوت الحرب شوكة المتشددين رغم أن الولايات المتحدة تشن منذ سنوات هجمات بطائرات بدون طيار ضد هذه الجماعات فى اليمن.

وقال رجال القبائل الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم "أصيب أربعة من أعضاء القاعدة عندما استهدفت طائرة أمريكية بدون طيار سيارة كانوا يستقلونها في... شرق مدينة مأرب."

ولم ترد حكومة اليمن على طلب للتعليق على الضربة. ولا تعلق واشنطن على الضربات التى تنفذها طائرات بدون طيار فى اليمن. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام يمنية حشدا من الناس وهم ينظرون إلى الدخان الأسود المتصاعد من هيكل السيارة .

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مصر 365

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