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السودان يعرب عن قلقه جراء المواجهات الدامية فى جوبا

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السودان يعرب عن قلقه جراء المواجهات الدامية فى جوبا السودان يعرب عن قلقه جراء المواجهات الدامية فى جوبا
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة المؤسفة التى وقعت فى جمهورية جنوب السودان ، والتى أدت إلى مواجهات عسكرية قتل على إثرها عدد كبير من طرفى النزاع .

ونقلت قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، عن الخارجية السودانية قولها إن الرئيس السودانى عمر البشير أجرى اتصالا هاتفيا برئيس جنوب السودان سلفا كير ، ونائبه الأول ريك مشار ، وحثهما على ضبط النفس واحتواء الوضع بما يحقق الاستقرار والسلام فى جمهورية جنوب السودان .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قد طالب فى وقت سابق اليوم رئيس جنوب السودان ونائبه باتخاذ "إجراء حاسم" لاستعادة السيطرة على الأمن فى العاصمة جوبا، وحثهما على إصدار أوامر لقواتهما بوقف الاشتباكات والعودة إلى الثكنات.
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