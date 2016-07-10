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مؤتمر وحدة الغدد الصماء بطب الإسكندرية يناقش أحدث مشاكل الغدة الدرقية

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مؤتمر وحدة الغدد الصماء بطب الإسكندرية يناقش أحدث مشاكل الغدة الدرقية مؤتمر وحدة الغدد الصماء بطب الإسكندرية يناقش أحدث مشاكل الغدة الدرقية
تنظم وحدة الغدد الصماء بجامعة الاسكندرية مؤتمرها النصف سنوى للغدة الدرقية تحت اسم "ثايرو الكس" الثالث يوم الجمعة الموافق 15 يوليو بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة علياء الأجهورى رئيس وحدة الغدد الصماء بطب الاسكندرية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعتبر الوحيد الذى يناقش مشاكل الغدة الدرقية، مثل حويصلات الغدة الدرقية، وأورامها والتضخم العنقودى للغدة الدرقية وعلاقتها بأمراض القلب والسكر، وهشاشة العظام، والتأخر فى الإنجاب، وعلاقتها بالأنيميا والسكر، وذلك بحضور جمعية الدلتا للسكر.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من أساتذة الغدد والسكر من داخل وخارجها.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه أحد أشهر أساتذة الاشعة للغدة الدرقية بإنجلترا وأشهر أساتذة أمراض الغدة الدرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنه سيتم عرض بعض الحالات النادرة للغدة الدرقية.

وقالت إن المؤتمر يشارك فيه حوالى 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية، ويحاضر 20 أستاذا متخصصا فى الغدد.

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