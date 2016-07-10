مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى انقلاب 3 سيارات بطريق القطامية - العين السخنة

لقى اليوم الأحد، شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون فى ثلاث حوادث انقلاب سيارات ملاكى بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتعرض ثلاث سيارات ملاكى للانقلاب بطريق القطامية – العين السخنة، وتم إزالة آثار الحوادث من الطريق.

وأكد مصدر طبى بمستشفى السويس العام، أن عدد المتوفين فى الثلاث حوادث انقلاب سيارات اثنين من المواطنين، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وأضاف المصدر، أن عدد المصابين فى الثلاث حوادث 9 مصابين من أعمار مختلفة، وتلقوا العلاج بمستشفى السويس العام.

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