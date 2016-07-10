دونيتسك: الجيش الأوكراني يقصف الجمهورية بشكل تدميري ملحقا الأضرار بـ 80 مبنى

قال مسئول في وزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، إن قصف الجيش الأوكراني أدى إلى تدمير عشرة منازل وإلحاق الأضرار الجسيمة بـ 80 مبنى آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف إدوارد باسورين – وفق ما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الأحد أن الهجمات استهدفت مناطق زياتسيف، وهورليفكا، ودونيتسك ، ورصدت وزارة دفاع دونيتسك تكثيف أوكرانيا للمعدات العسكرية الثقيلة؛ فلقد أرسلت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 50 قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة، بما في ذلك 19 دبابة وستة قاذفات صواريخ متعددة من طراز غراد إلى مناطق بيرفومايسكي ، ونوفوهريهوريفكا، وسوخا بالكا.

وأشار باسورين إلى أن مجموع عمليات قصف الجيش الأوكراني وصل إلى 556 عملية على إقليم دونيتسك، بما في ذلك 409 عمليات بقذائف الهاون، خلال ال 24 ساعة الماضية. وأصيب أربعة مدنيين بجروح في هجمات بقذائف على دونيتسك وهورليفكا.

أ ش أ