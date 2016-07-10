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استئناف حركة المرور على الطريق السريع مصر أسوان بعد سحب قطار الفوسفات بإدفو

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استئناف حركة المرور على الطريق السريع مصر أسوان بعد سحب قطار الفوسفات بإدفو استئناف حركة المرور على الطريق السريع مصر أسوان بعد سحب قطار الفوسفات بإدفو
عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق السريع أسوان، بعد ساعة تقريبا من توقفها وذلك بعد سحب قطار الفوسفات المعطل بإدفو.

وكانت قد توقفت الحركة المرورية على الطريق السريع مصر أسوان فى وقت سابق اليوم، بسبب تعطل قطار محمل بخام الفوسفات، أمام شركة النصر للتعدين بمركز إدفو ناحية النصراب شمال شرق محافظة أسوان مما تسبب فى تكدس السيارات فى الاتجاهين.


>- توقف الحركة المرورية على طريق مصر أسوان بسبب تعطل قطار الفوسفات فى إدفو
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مصر 365

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