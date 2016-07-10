"تموين قنا": إحالة أمين شون دشنا للتحقيق لوجود عجز بالقمح بالشونة

قال المهندس محيي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إنه تقرر إحالة أمين شون دشنا إلى التحقيق لوجود عجز في القمح داخل الشونة وصل إلى 68 طنا بسعر 2700 جنيه للطن.

كانت حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية، بمحافظة قنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية تموين قنا، كشفت اليوم الأحد وجود عجز بعشرات الأطنان بالقمح ووجود كلاب ضالة داخل صوامع وشون القمح بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وافاد مصدر مسئول بالرقابة الإدارية، أن الرقابة الإدارية رصدت خلال حملة مكبرة لها اليوم عجزا بلغ حوالى 70 طنا قيمتها تقدر بما يقرب من 190 ألف جنيه ووجود كلاب ضالة خلال مداهمتهم لشون القمح بمركز دشنا.

واشار المصدر إلى أن القائمين بالحملة من الرقابة الادارية قاموا بعد ووزن الكميات الموجودة فعليا داخل الشونة بعد تغيب المسئول عنها وبحوزته الدفاتر ومطابقة الكميات لما هو مورد فعليا ومطابقة ذلك بالكميات المستلمة من المزارعين، لافتا إلى أن الفحص أظهر أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طن تم تسليم 1590 طنا منها لمطاحن مصر العليا، وأن المتبقي يحمل عجزا بلغ حوالى 70 طنا عما هو مدون بالدفاتر قيمتها 190 الف جنيه، وجاري استكمال باقي الفحص لاتخاذ مايترتب عليه من اجراءات بعد تبين العجز الحقيقي من عدمه وفقا للدفاتر المستلمة للمطاحن.

واوضح المصدر ان الحملة كشفت ان الشون لاتصلح للتخزين على الاطلاق وأنه رغم تحذيرات مديرية التموين من انها شونة ترابية ومؤجرة وغير صالحة للتخزين الا انه جاءت تعليمات وزارة التموين بالتخزين فيها مما يعرض محتواها للتلف.

وأضاف المصدر أنه تبين عدم وجود سور لحماية الشونة الرئيسية لبنك التنمية بدشنا مما يجعل محتواها معرضا للخطر، بالإضافة إلى أن الأجولة الممتلئة بالقمح عدد كبير منها ممزق ووجوده تحت اشعة الشمس دون وجود مظلات لحماية القمح عرض القمح للتلف والتسوس.

بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف 70 طن عجز وكلاب ضالة بشون وصوامع القمح بقنا