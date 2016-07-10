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الإجازات المتبقية حتى نهاية 2016 في الامارات

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الإجازات المتبقية حتى نهاية 2016 في الامارات الإجازات المتبقية حتى نهاية 2016 في الامارات

ستغلق الوزارات والجهات الاتحادية والمؤسسات العامة في الإمارات أبوابها 9 أيام حتى نهاية العام الجاري 2016، تزامناً مع الأعياد والمناسبات الرسمية في الدولة، بحسب موقع 24 الاخباري.

وتبدأ الإجازات المتبقية بالمولد النبوي الشريف الذي يصادف 12 ربيع الأول من كل عام، ووقفة عرفة وتوافق 10 سبتمبر، فضلاَ عن عيد الأضحى المبارك 3 أيام ابتداء من العاشر من ذي الحجة الموافق 11 سبتمبر المقبل.

كما تشمل المناسبات التي ستعلن فيها الجهات الحكومية العطلة الرسمية، يوم رأس السنة الهجرية، ويوم الشهيد الذي يصادف 30 من شهر نوفمبر من كل عام، فضلاً عن اليوم الوطني، في الأول والثاني من ديسمبر المقبل.
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