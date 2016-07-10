مكياج وتسريحات الأسبوع على طريقة النجمات

إذا كنت تجدين صعوبة في اختيار التسريحة والمكياج المناسبين لك، وليس لديك الوقت للتفكير في إطلالة جديدة لكلّ يوم من الأسبوع، فإليك هذه الرزنامة الجمالية للوك على طريقة النجمات:

الإثنين

ننصحك في استقبال أوّل أيام الأسبوع بتسريحة عصرية وناعمة تمنحك طاقة إيجابية للبدء بأسبوع نشيط وممتع. إليك تسريحة شاي ميتشل Shay Mitchell بشكل رفعة عفوية مع الضفيرة المصنوعة من الأمام على شكل تاج طبيعي.

الثلاثاء

بعد أن بدأت أول أيام الأسبوع بتسريحة عصرية، ننصحك في اليوم التالي بأن تكتفي بترك شعرك منسدلاً أو رفعه على شكل كعكة، وإنما التركيز على مكياج مختلف. إليك طريقة لوبيتا نيونج Lupita Nyong'o في استخدام الأيلاينر الأزرق الفاتح على الجفن العلوي، ما يُبرز لون العين.

الأربعاء

والآن، حان وقت أحمر الشفاه. يعتبر اللون الوردي القوي مناسباً جداً لمنتصف الأسبوع، إذ يمنحك طاقة إيجابية ويجدّد نشاطك. إليك طريقة جاز سنكلير Jaz Sinclair في استخدامها لهذا اللون من أحمر الشفاه.

الخميس

ننصحك في هذا اليوم بأن تكتفي بإطلالة متوهّجة وناعمة على طريقة كاروتشي تران Karrueche Tran . إنّها وسيلة مضمونة لتكوني مشرقة.

الجمعة

طريقة فورية لتشعري بجاذبية أكبر، ولتتمكّني من تغيير مظهرك بالكامل: ضعي شعرك إلى جانب واحد. أثبتت جيجي حديد Gigi Hadid أنّ هذه التسريحة تعيد التميّز لإطلالتك، وتسلّط الضوء على جاذبيتك حتى لو لم تكن إطلالتك مثالية.

يوم السبت

بعد تعب الأسبوع، تحتاجين في هذا اليوم إلى مكياج يخفي كلّ العيوب ويسلط الضوء على جمالك. ننصحك باتباع طريقة كاتي بيري Katy Perry في تطبيق المكياج الدخاني، واختاري اللون المناسب لعينيك وبشرتك.

الأحد

تعتبر تسريحة الكعكة المرتفعة مثالية لهذا اليوم، كما ننصحك باتباع صيحة جديدة في تطبيق المكياج الغليتر على غرار ايل فانيغ.