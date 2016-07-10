مالا تعرفينه عن زيت الأفوكادو

جميعنا يعرف فوائد الأفوكادو العظيمة للبشرة والشعر، ولكن هل جرّبتِ يومًا زيت الأفوكادو؟

زيت الأفوكادو يعتبر مكونًا أساسيًّا في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، لأنه غنيّ بالدهون الأساسية، التي تساعد على تحقيق نضارة البشرة وترطيبها ومكافحة علامات الشيخوخة، بالإضافة إلى الأوميغا3 والبوتاسيوم والفيتامينات التي تغذي البشرة.

إليك "سيدتي" بعضًا من استخدامات زيت الأفوكادو للعناية ببشرتك:

1.ترطيب البشرة: يمكنك استخدام زيت الأفوكادو كمرطّب يوميّ لبشرتك، من خلال وضعه يوميًّا على ذراعيك وساقيك وتركه من ربع إلى ثلث ساعة، ثمّ شطفه بالماء الفاتر، لتشعري بيدين وساقين ناعمتين للغاية.

2.كريم للعين: قومي بوضع زيت الأفوكادو يوميًّا ليلًا حول عينيك. وفي الصباح، اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستستيقظين بجلد رطب؛ ومع الوقت، ستقلّ الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول عينيك، فزيت الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من علامات الشيخوخة.

3.للبقع الداكنة: قومي بوضع زيت الأفوكادو مرتين يوميًّا لمدة أسبوعين على أماكن البقع الداكنة، وستحصلين على بشرة نضرة.

4.حماية البشرة من الشمس: يُعتبر زيت الأفوكادو من الزيوت التي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة، كما أنّه يساعد على علاج البشرة من حروق الشمس. لذا احرصي على وضعه قبل الخروج، أو عند التعرّض لأشعة الشمس بكثرة.

5.مصل للبشرة: قومي بمزج ثلث كوب من زيت الأفوكادو +6 قطرات من زيت نبق البحر+6 قطرات من زيت زهرة الربيع+6 قطرات من أحد الزيوت العطرية المفضّلة لديك، مثل زيت اللافندر، وامزجيها معًا، وضعيها في زجاجة نظيفة، ثم قومي بوضع المزيج يوميًّا على بشرتك قبل النوم؛ فهذا المصل سيساعدك على التخلّص من جفاف البشرة وشيخوختها.