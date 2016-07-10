تعرف على أهم 4 مضاعفات لمرض السكر أهمها فقدان البصر والفشل الكلوى

أكد الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أن مشكلة مرض السكر تكمن فى المضاعفات الخطيرة الناجمة عن المرض سواء كانت حادة أو مزمنة.

وقال الدكتور عبد الرؤوف أن المضاعفات المزمنة تتكون على مدى سنوات طويلة نتيجة مرض السكر غير المنضبط موضحا أن هذه المضاعفات قد تبدأ بالتكوين قبل عدة سنوات من تشخيص المرض، ودون أن يشعر بها المريض وتشمل المضاعفات المزمنة :

أولا: اعتلال الشبكية السكرى، والذى قد يصل إلى حد النزيف الشديد بشبكية العين، وأيضا نزيف الجسم الزجاجى، كما أن تأثير السكر المزمن على العين، قد يؤدى إلى ظهور المياه البيضاء المبكرة أو ارتفاع ضغط العين "الجلوكوما" مشيرا إلى أن تأثير السكر على العين قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى فقدان الابصار، وهو السبب الاكثر شيوعا فى العالم المتقدم لفقدان الإبصار.

ثانيا: المضاعفات المزمنة للسكر قد تؤثر على الكليتين، مما يؤدى إلى ظهور الزلال بالبول والتدهور التدريجى فى وظيفة الكليتين وصولا إلى الفشل الكلوى المزمن مؤكدا أن مرض السكر هو السبب الأول فى الفشل الكلوى المزمن فى العالم المتقدم.

ثالثا: من المضاعفات المزمنة للسكر التهاب الأعصاب والذى قد يؤدى إلى فقدان الإحساس بالأطراف، وحدوث إصابات دون أن يشعر بها المريض، ويسبب حالات القدم السكر، والتى قد تصل إلى حدوث بتر بالقدمين.

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف إنه من أنواع التهابات الأعصاب السكرية، حدوث خلل بالجهاز العصبى الذاتى، والذى قد ينتج عنه اضطراب بضغط الدم وضربات القلب وكذلك تنظيم درجة حرارة الجسم وفقدان القدرة على العرق.

رابعا: من أخطر المضاعفات المزمنة لمرض السكر هو تصلب الشرايين، والذى قد ينتج عنه حدوث سكتات دماغية، أو قصور بالشرايين التاجية مما يؤدى إلى حدوث الوفاة فى كثير من الأحيان.

>جدير بالذكر أن 75% من حالات وفيات مرضى السكر تنتج عن أمراض القلب والشرايين.

وقال إنه لتجنب هذه المضاعفات يجب ضبط السكر بشكل سليم، وعلاج ارتفاع ضغط الدم إن وجد، وأيضا علاج الخلل بدهون الدم المصاحب لمرض السكر، ويجب على المريض أخذ الاحتياطات اللازمة للعناية بالقدمين للوقاية من الإصابة.

وأوضح أنه من المضاعفات الحادة حدوث غيبوبة نقص السكر، والتى تنتج فى الغالب عن جرعات زائدة من أدوية السكرأو إهمال تناول الوجبات فى أوقاتها وبالكميات المناسبة كما أن من الأعراض الحادة حموضة الدم الكيتونية السكرية، والتى قد تؤدى إلى حدوث غيبوبة فى بعض الحالات، وأحيانا الوفاة، وهى أكثر شيوعا فى سكر النوع الأول، وفى الغالب تنتج عن إهمال تناول جرعات الانسولين الموصوفة من الطبيب، أو قد تنتج عن حدوث عدوى ميكروبية حادة أو قصور حاد بالشريان التاجى أو الدورة الدموية الدماغية.

وأكد أن الحموضة الكيتونية تتميز بنقص شديد بكميات السوائل بالجسم وأيضا ارتفاع نسبة حموضة الدم، ولتجنب المضاعفات الحادة ينصح بتناول جرعات الأنسولين فى مواعيدها المحددة وكذلك تناول الوجبات بشكل منتظم.

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