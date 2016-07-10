أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الثلاثاء المقبل.. برنامج هنا العاصمة يستضيف أبطال وصناع “فوق مستوى الشبهات”

Google+ Print
الثلاثاء المقبل.. برنامج هنا العاصمة يستضيف أبطال وصناع “فوق مستوى الشبهات” الثلاثاء المقبل.. برنامج هنا العاصمة يستضيف أبطال وصناع “فوق مستوى الشبهات”

مسلسل فوق مستوى الشبهات

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”، يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءًا، أبطال وصناع المسلسل الرمضاني “فوق مستوى الشبهات”.

ويستضيف البرنامج كل من الفنانة الكبيرة يسرا، والفنانة نجلاء بدر، والفنان مراد مكرم، والمطرب محمد رشاد، والمخرج هاني خليفة، بالإضافة إلى الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، في حلقة خاصة من البرنامج للحديث عن كواليس العمل الرمضاني، وأهم الصعوبات التي واجهاتهم خلاله.

كما يتحدث الضيوف عن الرسائل التي يحملها العمل، وما تقييمهم لآداء باقي مسلسلات رمضان، وكيف يرون الموسم الرمضاني المنصرم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأُخرى التي يتناولها الحوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا