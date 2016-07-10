الثلاثاء المقبل.. برنامج هنا العاصمة يستضيف أبطال وصناع “فوق مستوى الشبهات”

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”، يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءًا، أبطال وصناع المسلسل الرمضاني “فوق مستوى الشبهات”.

ويستضيف البرنامج كل من الفنانة الكبيرة يسرا، والفنانة نجلاء بدر، والفنان مراد مكرم، والمطرب محمد رشاد، والمخرج هاني خليفة، بالإضافة إلى الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، في حلقة خاصة من البرنامج للحديث عن كواليس العمل الرمضاني، وأهم الصعوبات التي واجهاتهم خلاله.

كما يتحدث الضيوف عن الرسائل التي يحملها العمل، وما تقييمهم لآداء باقي مسلسلات رمضان، وكيف يرون الموسم الرمضاني المنصرم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأُخرى التي يتناولها الحوار.