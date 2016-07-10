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“أهلاً رمضان” تحصد 100 ألف جنيه ليلة مباراة الأهلي والزمالك

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“أهلاً رمضان” تحصد 100 ألف جنيه ليلة مباراة الأهلي والزمالك “أهلاً رمضان” تحصد 100 ألف جنيه ليلة مباراة الأهلي والزمالك

أرشيفية

حققت مسرحية “أهلاً رمضان” للنجم محمد رمضان والتي يتم عرضها حالياً على مسرح الهرم ليلة أمس 100 ألف جنيه، وذلك بالرغم من إقامة مباراة الاهلى والزمالك في نفس التوقيت، وبهذا الرقم يكون اجمالي ما حققته المسرحية حتى اليوم حوالي 800 ألف جنيه.

وسوف تواصل المسرحية عروضها الايام القادمة، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أيام العيد والاقبال الجماهيري على شباك التذاكر.

يذكر أن المسرحية تأليف وليد يوسف واخراج خالد جلال وانتاج عماد زيادة وبطولة محمد رمضان وروجينا وأحمد فؤاد سليم وهنا الزاهد وحسام داغر ومحمد علي رزق ومحمد حسني .

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