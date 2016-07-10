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في 5 خطوات فقط… يمكنك تحويل سروال الجينزل القديم إلى جينز ممزق تبعًا للموضة

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في 5 خطوات فقط… يمكنك تحويل سروال الجينزل القديم إلى جينز ممزق تبعًا للموضة في 5 خطوات فقط… يمكنك تحويل سروال الجينزل القديم إلى جينز ممزق تبعًا للموضة

أرشيفية

ظهرت في الفترة الحالية موضة جديدة تتضمن سروال من الجينز ممزقًا، وانتشرت كثيرًا بين طبقات المجتمع لتفرض نفسها على ساحة الموضة النسائية، ولذلك إذا سئمتي من سروال جينز قديم وتريدين التخلّص منه، فننصحك بالتفكير مجددًا، لأنه يُمكنك أن تصنعي منه جينز ممزّق ببعض الخطوات البسيطة.

أولًا : إختاري الجينز المناسب لهذه المهمّة، إبدأي باختيار سروال الجينز الذي تريدين تمزيقه. من المُفضّل تجربة ذلك على سروالٍ قديم ترغبين بالتخلّص منه.

ثانيًا : إجمعي المعدّات الضرورية لتمزيق الجينز، إجمعي المعدّات التي تحتاجين إليها بداية بسروال الجينز وأداة حادة، وتحتاجين إلى استخدام ورق الزجاج أو حجر الخفاف لترخية وتقريق نسيج الجينز، قبل الحصول على الثقوب، وبعد ذلك يُمكنك استخدام المقص، الموس أو السّكين لصنع الثقوب.

ثالثًا : حددي المنطقة التي تريدين تمزيقها بواسطة قلم رصاص، حدّدي علامات على الأماكن التي ترغبين في تمزيقها، ثم استخدمي المسطرة لتحديد الطول بدقة، وإذا كنت ترغبين بتمزيق الجينز حول الركبة فقط، فيجب تحديد العلامات فوق الركبة قليلاً لتفادي اتساع الثقوب عند السير.

رابعًا : قومي بترخية نسيج الجينز، ضعي الجينز على الطاولة وابدأي بفرك الأماكن التي قمت بتحديدها بواسطة ورق الزجاج، حتى يصبح النسيج رقيقًا.

خامسًا : إبدأي بصنع الثقوب في الجينز، إذا كنت تريدين الحصول على رقع خيطية في الجينز، استخدمي المقص أوالسكين لتفرقة النسيج، ولصنع الثقوب استخدمي المقص لتحصلي على الأسلوب الذي تريدينه، واحرصي على أن يكون الثقب صغيرًا كي لا تُفسدي كامل الجينز.

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