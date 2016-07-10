وصفات طبيعية لعلاج الحكة أثناء الحمل

من العوارض المزعجة التي تصيب نسبة ضئيلة من الحوامل ما يعرف بالحكة الجلدية أثناء الحمل، ويتعامل معها الأطباء على أنها حالة عارضة سوف تزول بعد الولادة ولكنها تكون مزعجة للحامل حيث تظهر مع الشهور الأخيرة من الحمل.

"سيدتي نت" التقت بالدكتورة شيماء حمودة_ صيدلة الأزهر_ حيث أشارت لعدة طرق طبيعية يمكن من خلالها علاج الحكة أثناء الحمل ومنها:

• الكمادات الباردة، سواء الماء البارد أو مكعبات الثلج تقلل من الانزعاج الحادث من الحكة.

• البشكير المبلل بالماء البارد يوضع باستمرار على أماكن الاحتكاك في الجسم مثل بين الثديين وعلى البطن أيضاً.

• حمصي القليل من الخبز ثم اطحنيه واخلطيه بالماء وضعيه على مكان الحكة فسوف تزول سريعاً

• منقوع أوراق النعناع يوضع على شكل كمادات على أماكن الحكة.

• عصير الليمون المخفف ومسحه على مناطق الحكة وليس وضعه على طول لأن ذلك من شانه أن يهيج البشرة، بللي فوطة من العصير المخفف ومرريها على أماكن الحكة.

• المسح بباطن كفك على بطنك يقلل من الحكة على البطن ولا يترك أثراً بعد الولادة