أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

وصفات طبيعية لعلاج الحكة أثناء الحمل

Google+ Print

الأحد 10-07-2016 13:10

من العوارض المزعجة التي تصيب نسبة ضئيلة من الحوامل ما يعرف بالحكة الجلدية أثناء الحمل، ويتعامل معها الأطباء على أنها حالة عارضة سوف تزول بعد الولادة ولكنها تكون مزعجة للحامل حيث تظهر مع الشهور الأخيرة من الحمل.

"سيدتي نت" التقت بالدكتورة شيماء حمودة_ صيدلة الأزهر_ حيث أشارت لعدة طرق طبيعية يمكن من خلالها علاج الحكة أثناء الحمل ومنها:
• الكمادات الباردة، سواء الماء البارد أو مكعبات الثلج تقلل من الانزعاج الحادث من الحكة.
• البشكير المبلل بالماء البارد يوضع باستمرار على أماكن الاحتكاك في الجسم مثل بين الثديين وعلى البطن أيضاً.
• حمصي القليل من الخبز ثم اطحنيه واخلطيه بالماء وضعيه على مكان الحكة فسوف تزول سريعاً
• منقوع أوراق النعناع يوضع على شكل كمادات على أماكن الحكة.
• عصير الليمون المخفف ومسحه على مناطق الحكة وليس وضعه على طول لأن ذلك من شانه أن يهيج البشرة، بللي فوطة من العصير المخفف ومرريها على أماكن الحكة.
• المسح بباطن كفك على بطنك يقلل من الحكة على البطن ولا يترك أثراً بعد الولادة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي