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أطفال بلا آباء، كيف نربيهم؟

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أطفال بلا آباء، كيف نربيهم؟ أطفال بلا آباء، كيف نربيهم؟

الأحد 10-07-2016 14:15

كلا الوالدين لا يمكن الاستغناء عنهما في تنشئة طفل سوي نفسياً وتربوياً وحتى شخصياً، فكل منهما يقدم له ما لا يستطيع الآخر تقديمه، ولكن عندما تختلف الظروف وتضطر الأم لتربية الطفل دون الأب إما لطلاق أو غياب طويل أو حتى لموت، فما الأساسيات التي يجب تطبيقها من قبل الأم؛ لتربية الطفل بشكل سليم؟


الاستشاري النفسي الدكتور محمد باشا يقدم لنا أهم الإرشادات الأساسية لتربية أطفال بلا آباء وهي:
- التربية الوسطية: بمعنى أن تلتزم الأم الحزم في التربية دون قسوة، فالشدة في التعامل لا تعوض دور الأب، فهي تترك أثراً نفسياً يشعر الطفل بالوحدة، وأن تتجنب التدليل بغرض التعويض بسبب شعور الحزن.
- الأمان النفسي: وذلك لاحتواء أي طفرات سلوكية نفسية يمر بها الطفل، فهو سوف يمر بفترة عصيبة تلي فقد والده، وتعتمد درجة هذه المرحلة حسب عمر الطفل ومدى علاقته بوالده.
- القدوة الحسنة: وتتمثل في رجل من الإخوة أو الأقارب أو حتى المعلم، ومن المهم إشراك الطفل في نشاطات اجتماعية رياضية؛ حتى يقتدي بالمدرب أو المدرس
- تحديد مرجع للطفل: بمعنى أن يعتمد عليه الطفل ويقوم على أموره التي كانت من دور الأب، والحذر من تعدد المرجعية؛ لأنها لا تأتي بأي نتيجة مستهدفة منها، بل إنها قد تضر شخصية ونشأة الطفل.

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سيدتي