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لاعب ريال مدريد يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب

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لاعب ريال مدريد يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب لاعب ريال مدريد يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب

اضطر لوكاس سيلفا لاعب وسط ريال مدريد لاعتزال كرة القدم في عامه الـ23 بسبب مشاكل في القلب.

وأعلن اللاعب اعتزاله بكتابة آية من العهد الجديد في الإنجيل في تعريفه بحسابه على (إنستجرام).

وتقول الآية التي كتبها سيلفا: "قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان" في إشارة لنهاية رحلته مع كرة القدم.

ولم يعلن بشكل صريح اعتزال اللاعب، لكن صحيفة (ليكيب) الفرنسية و(ذا صن) الإنجليزية وتقارير إسبانية عبر صحيفة (آس) أكدت أن لوكاس سيلفا قرر الاعتزال.

وجاء ذلك بعد فشل اللاعب في اجتياز الكشف الطبي بنادي سبورتنج لشبونة.

وانضم البرازيلي صاحب الـ23 عاما لريال مدريد من كروزيرو مقابل 14 مليون يورو ولعب فقط تسع مباريات لمدة 424 دقيقة.

ورغم اتفاق ريال مدريد مع سبورتنج لشبونة على إعارة اللاعب لمدة موسم مع أحقية الشراء لكن المشاكل في قلب لوكاس سيلفا حرمته من إتمام الانتقال ليترك كرة القدم مبكرا.

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