أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"التربية" تتيح لطلبة 12 الراسبين فرصة الإعادة 28 أغسطس

Google+ Print

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح طلبة الصف الثاني عشر بشقيه العلمي والأدبي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة الذين رسبوا في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، فضلاً عن امتحان "الإعادة" للعام الدراسي 2015-2016، ولجميع الفئات، فرصة نهائية لإعادة التقدم للامتحانات في 28 أغسطس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في سياق تكريس الممارسات والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الطلبة بما يضمن لهم فرصاً أخرى يستطيعون من خلالها تحقيق النجاح الدراسي الذي يتطلعون إليه ويضمن لهم مستقبلهم ويخولهم الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة أن الطالب يشكل محوراً وركيزة الغاية التعليمية، لذا فإن أي قرارات تُتخذ يتعين أن تُراعى من خلالها مصلحة الطالب، لاسيما أن ثمة حالات لطلبة ولظروف قاهرة أو خارجة عن إرادتهم كانت سبباً في تأديتهم الاختبارات بشكل غير متوقع، وبالتالي تدني درجاتهم، وهو الذي وضعته الوزارة محل اعتبار وتقدير وتفهم.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة لتأدية اختباراتهم في الموعد المقرر وهو 28 أغسطس وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبلين، وأنها ستعمل على إبلاغ الطلبة بمواعيد امتحانات جدول الإعادة حسب قنوات التواصل المتاحة لهذه الأغراض عبر النظام الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيق "ملفي" و"أبنائي"، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن إتاحة هذه الجداول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية