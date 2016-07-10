"التربية" تتيح لطلبة 12 الراسبين فرصة الإعادة 28 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح طلبة الصف الثاني عشر بشقيه العلمي والأدبي في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة الذين رسبوا في الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، فضلاً عن امتحان "الإعادة" للعام الدراسي 2015-2016، ولجميع الفئات، فرصة نهائية لإعادة التقدم للامتحانات في 28 أغسطس المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في سياق تكريس الممارسات والإجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الطلبة بما يضمن لهم فرصاً أخرى يستطيعون من خلالها تحقيق النجاح الدراسي الذي يتطلعون إليه ويضمن لهم مستقبلهم ويخولهم الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة أن الطالب يشكل محوراً وركيزة الغاية التعليمية، لذا فإن أي قرارات تُتخذ يتعين أن تُراعى من خلالها مصلحة الطالب، لاسيما أن ثمة حالات لطلبة ولظروف قاهرة أو خارجة عن إرادتهم كانت سبباً في تأديتهم الاختبارات بشكل غير متوقع، وبالتالي تدني درجاتهم، وهو الذي وضعته الوزارة محل اعتبار وتقدير وتفهم.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة لتأدية اختباراتهم في الموعد المقرر وهو 28 أغسطس وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبلين، وأنها ستعمل على إبلاغ الطلبة بمواعيد امتحانات جدول الإعادة حسب قنوات التواصل المتاحة لهذه الأغراض عبر النظام الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيق "ملفي" و"أبنائي"، والبريد الإلكتروني، فضلاً عن إتاحة هذه الجداول على الموقع الإلكتروني للوزارة.