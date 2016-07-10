مهرجان جرش يكرّم الموسيقار السعودي طلال في حفل كاظم الساهر

ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون قررت إدارة المهرجان تكريم الموسيقار السعودي طلال ، وسيكون التكريم في يوم حفل الفنان كاظم الساهر، الذي يطل على جمهوره في الأردن يوم 27 يوليو/ تموز الجاري على المسرح الجنوبي، ليصدح بعددٍ من أغنياته، ومنها أغنيتين من ألحان الموسيقار السعودي طلال، أحدهما قصيدة "غرناطة" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، والثانية قصيدة "أحلى النساء" من كلمات شاعر الأغنية السعودية الأول إبراهيم خفاجي.

عن تكريم الموسيقار السعودي طلال تحدّث الأستاذ محمد أبوسماقة المدير العام التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ومدير عام المركز الثقافي الملكي، فقال: " لا شك أننا في مهرجان جرش نحرص على الاحتفاء بالمبدعين في شتّى المجالات الثقافية والفنية، وتقديراً وعرفاناً بدوره الكبير في خدمة الحركة الفنية في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج، وإسهاماته العظيمة في رقيّ الموسيقى العربية، سيتم تكريم الموسيقار العربي الكبير طلال في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2016م، وذلك لأنه قدّم الكثير من العطاءات لخدمة مسيرة الفن العربي".

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان جرش للثقافة والفنون سينطلق فعالياته تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم في 21 يوليو/ تموز الجاري، في دورته 31، حيث أعلنت اللجنة العليا للمهرجان عن برنامج فعاليات الدورة التي ستلتئم في مدينة جرش الأثرية خلال الفترة من 21إلى30 يوليو/ تموز، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة العليا للمهرجان معالي أمين عمان عقل بلتاجي، ومدير عام المهرجان مدير عام المركز الثقافي الملكي محمد أبو سماقة في فندق "الريجنسي".

وقد حرصت اللجنة العليا وإدارة المهرجان على تقديم فعاليات شاملة جادة ومنوّعة، وكان للمبدع والمثقف والفعاليات الأردنية نصيب وافر وكبير، كما بلغت نسبة اشغال الجانب الثقافي ما يقارب 90% من برنامج المهرجان، دون ان نُهمل إبداع أخوتنا في العالم العربي.

سيقام حفل الافتتاح على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية متوائماً مع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، وذلك من خلال مغناة "السيف والقلم" من كلمات الشاعر صفوان قديسات وموسيقى وألحان وليد الهشيم ود.ايمن عبد الله، وبمشاركة عدد من نجوم الفن الأردني بالشراكة مع نقابة الفنانين الأردنيين، كما يتضمن حفل الافتتاح على كلمة لرئيس اللجنة العليا أمين عمان عقل بلتاجي، وكلمة لأهالي مدينة جرش يلقيها رئيس بلدية جرش د.علي قوقزة، وقصيدة شعرية لمعالي الدكتور صلاح جرار وزير الثقافة الأسبق.

أما المسرح الجنوبي الذي يعتبر بوابة الفنانين إلى الشهرة والنجومية، فسيشهد هذا العام حضوراً مميزاً للفنانين العرب، حيث سيشارك في المهرجان كل من الفنانين وائل كفوري، لطيفة التونسية ونجمة "ذا فويس" نداء شرارة، سعد المجرد، كاظم الساهر، نجوى كرم، وائل جسار، يارا بمشاركة الفنان الأردني أدهم نابلسي، وسيكون لنجوم الأغنية الأردنية حضورهم المميز، أمثال طوني قطان ويحيى صويص وحسين السلمان ومحمد الحوري وعماد الخوالدة ونانسي بيترو وأحمد عبندة.

جدول الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي كالتالي:

الخميس 21/7/2016 وائل كفوري

الجمعة 22/7/2016 لطيفة التونسية مشاركة خاصة لنجمة The Voice نداء شرارة

السبت 23/7/2016 سعد المجرد

الأحد 24/7/2016 الفنانين الأردنيين طوني قطان، حسين السلمان، يحيى صويص

الأثنين 25/7/2016 الفنانين الأردنيين محمد الحوري , عماد الخوالدة , نانسي بيترو , أحمد عبندة

الثلاثاء 26/7/2016 النادي الأهلي للفلكلور الشركسي

الأربعاء 27/7/2016 كاظم الساهر

الخميس 28/7/2016 نجوى كرم

الجمعة 29/7/2016 الفرقة الهاشمية للإنشاد الساعة 4.30 مساءً

الجمعة 29/7/2016 وائل جسار

السبت 30/7/2016 يارا بمشاركة خاصة لأدهم النابلسي

أما حفلات المسرح الشمالي فستكون كالتالي:

-الجمعة 22/7/2016م. يوم مشرق جديد "الفنان فرات قدوري وفرقته، ضيفة الشرف الفنانة نوفا عماد من العراق.

-السبت 23/7/2016م. "فليبا رودريغس وفرقتها" عذوبة الموسيقى والصوت من قلب التراث البرتغالي.

-الأثنين 25/7/2016 دانييل ميل كونتيت" عملاق يعزف عملاق الأكورديون الأرجنتيني أستور بياتزولا من فرنسا.

- الثلاثاء 26/7/2016 الفنانين الأردنيين سهير عودة, إبراهيم خليفه, محمد رافع, غالب خوري.

-الأربعاء 27/7/2016 فرقة أوتوستراد الأردن

- الخميس 28/7/2016 أمين وحمزة كوينتيت" موسيقى وأداء خارج الحدود، وضيفة الشرف الفنانة مروى قريعة من تونس

-الجمعة 29/7/2016 خوان كارلوس كاراسكو تانغو كوارتيت" روعة الموسيقى والرقص والحياة. من الأرجنتين.

- السبت 30/7/2016 فرقة الطنبورة من بورسعيد.

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أغنية "أحلى النساء"

قد عشقنا فيكى روحَ الكِبرياء

فتماديتِ وأجملتِ الثَناء

إنَّ هذا الحبَّ من قلبى ارتوى

فلماذا الصدُّ يا أحلى النساء

*****

وَطَدَ الشوقُ على آمالِنا

نبتغي الوصلَ ففي الوصل الشفاء

فلماذا الصدُّ يا أحلى النساء

ولَكِ القلبُ ولاءٌ ووفاء

كورال:

قد عشقنا فيكى روح الكبرياء

فتماديت وأجملت الثناء

إن هذا الحب من قلبى ارتوى

فلما ناداك تجاهلت النداء

*****

إرحمى صِدقى وصافى عِفّتى

إنّ قلبى يرتجى نارَ اللقاء

لا ترديه كئيباً باكياً

إنما الحبُّ وِصَالٌ وعطاء

كورال:

قد عشقنا فيكى روح الكبرياء

فتماديت وأجملت الثناء

إن هذا الحب من قلبى ارتوى

فلما ناداك تجاهلت النداء

*****

قصيدة "غرناطة"

في مدخلِ الحمراءِ كان لقاؤنا

ما أطـيب اللقـيا بلا ميعاد

عينان سوداوان ما أحلاهما

مثـل الشموع بليلـة الميـلاد

هل أنت إسبانـية؟ ساءلـتها

قالت: وفي غِـرناطة ميلادي

غرناطة وصحت قرونٌ سبعةٌ

في تَيْنَك العينين بعدَ رقادِ

في مدخلِ الحمراءِ كان لقاؤنا

*****

ما أغرب التاريخَ كيفَ أعادني

لجميلةٍ سمراءَ من أحفادي

ورأيتُ منزلنا القديم وغرفة

كانت بها أمي تمدُّ وسادي

سارت معي.. والشعر يلهثُ خلفها

كسنابل تُرِكَتْ بغير حصاد

قالت هنا "الحمراء" زهو جدودِنا

فاقرأ على جُدرانها أمجادي

أمجادُها؟ ومسحتُ جرحاً نازفاً

ومسحت جرحاً ثانياً بفـؤادي

في مدخلِ الحمراءِ كان لقاؤنا

*****

مشيتُ مثلَ الطفلِ خلفَ دليلتي

وورائيَ التاريخ كومُ رمادِ

يا ليت وارثتي الجميلةَ أدركت

أن الذين عنتهمُو أجـدادي

عانقت فيها عندما ودعتها

رجلاً يسمى "طارق بن زياد"

في مدخلِ الحمراءِ كان لقاؤنا

*****