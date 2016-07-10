الأمير جورج يخطف الأنظار في اضخم استعراض جوي عسكري

خطف الأمير جورج البالغ من العمر 3 سنوات أنظار العالم أجمع في استعراض جوي اقيم يوم الجمعة في مقاطعة Gloucestershire البعيدة في جنوب غرب انكلترا 180 كيلومتراً عن لندن.

هذا العرض وهو الأشهر في العالم يعرف دولياً باسم Royal International Air Tattoo، وتقام فعالياته في قاعدة Fairford الجوية العسكرية، بحضور أكثر من 200 ألف تقريباً كل عام.

صغير العائلة البريطانية المالكة وصل إلى القاعدة بهليكوبتر مع والده الأمير ويليام William ووالدته دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون Kate Middeton، وأكبر دليل على خطفه الأضواء هناك، هي التغطية الإعلامية غير المسبوقة بوسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يشار الى ان الأمير الصغير مولع إلى حد كبير بطائرات الحرب وصوت محركاتها بشكل خاص وهي عشقه الأول، ويهفو إليها باستمرار كلما رأى صورة طائرة أو علم بأن العائلة ستسافر على متن طائرة، وفقاً لما أعلنته والدته قبل شهرين، كما ان كيت ذكرت في حديث سابق لصحيفة People الأمريكية، ان ابنها يريد ان يلتحق بضباط سلاح الجو عندما يكبر.

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