بيونسيه توقف حفلها حداداً على ضحايا دالاس

أحيت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce يوم الخميس الماضي حفلاً غنائياً في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، وخلال السهرة كرمت ضحايا وحشية الشرطة في دالاس، وأوقفت حفلها لدقائق عديدة حداداً على أرواحهم.

ولم تكتفِ بيونسيه بهذا فقط، بل نشرت أيضاً على شاشة المسرح الضخمة أسماء عشرات الأشخاص الذين راحوا ضحية وحشية الشرطة الأمريكية، ومن ضمنهم أسماء ألتون ستيرلنج (37 عاماً من مدينة باتون روج بولاية لويزيانا) وفيلاندو كاستيل (32 عاماً من ميدنة فالكون هايتس بولاية مينيسوتا).

كذلك نشرت المغنية بيونسيه على موقعها الرسمي بياناً ذكرت فيه أنها ملّت من مشاهدة قتل النساء والشباب في مجتمعهم، مؤكدة أنه يجب على الشعب الوقوف ضدهم لوقف هذا الأمر بشكل نهائي.

ونشرت بيونسيه صورة أخرى على انستقرام كُتب فيها "كلنا نملك القوة لتحويل غضبنا وإحباطنا إلى رد فعل"، وذلك تشجيعاً منها لجمهورها بالثورة ضد هذه الأفعال والمطالبة بالتحرك السريع من الحكومة لوقف وحشية الشرطة في أمريكا.

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