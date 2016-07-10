رئيس الوداد لـ في الجول: نبارك للأهلي على مقابل بيع إيفونا الذي يثبت صحة وجهة نظرنا

يرى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي أن قيمة بيع ماليك إيفونا مهاجم الأهلي إلى تيانجين تيدا الصيني تؤكد صحة موقفهم في مطالبهم المادية لبيعه العام الماضي.

وكان مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي قد أكد أن نادي تيانجين تيدا الصيني رفع عرضه من أجل ضم المهاجم الجابوني إلى أكثر من 7 ملايين دولار. ( اقرأ تصريحاته )

وقال الناصري لـFilGoal.com: "نبارك للأهلي على المقابل الكبير لصفقة إيفونا، وهذا دليل على أنه لاعب من طراز فريد كما أكدنا من قبل وأن الوداد لم يكن يبالغ في مطالبه المادية لبيعه".

وتابع "الأهلي أيضا كان ملتزما معنا في سداد قيمة صفقة ضم إيفونا، واحترم اتفاقه معنا".

وسيكون الأهلي مجبرا على دفع 10% من قيمة الفارق بين ما سيحصل عليه من النادي الصيني وما دفعه لضم إيفونا إلى الوداد، وفقا لبند في عقده مع النادي المغربي.

وأتم "بالفعل هناك بند في تعاقدنا مع الأهلي ينص على حصولنا على 10% من مكسب الأهلي من صفقة البيع".