خبر في الجول – كيف استقر مارتن يول على بديل إيفونا

استقر الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي على ضم المالي موديبو مايجا مهاجم النصر السعودي، لتعويض رحيل ماليك إيفونا مهاجم الفريق الأحمر.

وكان مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي قد أكد أن نادي تيانجين تيدا الصيني رفع عرضه من أجل ضم المهاجم الجابوني إلى أكثر من 7 ملايين دولار. ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض على مارتن يول قائمة تضم أسماء عدد من اللاعبين الأجانب.

واختار يول ضم مايجا صاحب الـ28 عاما باعتباره الأنسب من بين الأسماء المرشحة، وبسبب رحلته الاحترافية السابقة في إنجلترا وفرنسا.

ولعب مايجا لصفوف لومان وسوشو الفرنسيين ووست هام يونايتد وكوينز بارك رينجرز في إنجلترا.

ويرى يول أن مايجا قد يكون قادرا على الدخول سريعا داخل أجواء الفريق، لتعويض رحيل إيفونا.

يذكر أن التقارير السعودية تؤكد أن مايجا هدد النصر بفسخ تعاقده بسبب تأخر النادي في سداد راتبه لمدة 3 أشهر.