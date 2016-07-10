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6 أضرار خطيرة لتعاطى الحبوب المنومة باستمرار

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6 أضرار خطيرة لتعاطى الحبوب المنومة باستمرار 6 أضرار خطيرة لتعاطى الحبوب المنومة باستمرار
قد يلجأ بعض الأشخاص الذين يعانون من صعوبة فى النوم إلى الأدوية المنومة، وذلك بغرض المساعدة على النوم، لكن وجد لها العديد من الأضرار.

وكما ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن استخدام الأدوية المساعدة على النوم بشكل منتظم، قد تكون خطيرة جدا على الصحة، وتتضمن الآتى:

1. إذا كنت تأخذ الحبوب المنومة فى الوقت الخطأ مثل وقت مبكر جدا فلا تحصل على قسط كاف من النوم، وأخذها فى وقت متأخر جدا يمكن أن تؤثر على الأنشطة الأخرى فى اليوم وتشكل خطرا عليك عند قيادة السيارة.
>2. تساعد على تغيير السلوك البشرى، ويرتبط استخدامها لفترات طويلة بتقلب المزاج، فيمكن أن تؤدى إلى تقلبات مزاجية حادة.
>3. قد تتضرر أجهزة الجسم عند استخدامه لفترات طويلة، حيث يجد الجسم صعوبة فى القضاء على المواد الكيميائية بشكل يومى.
>4. بمجرد التعود على النوم بتعاطى المنومات، فيكون من الصعب التخلص من هذه العادة وقد تتحول إلى إدمان.
>5. تعاطى جرعة كبيرة أكثر من اللازم قد تؤدى إلى الموت فى بعض الأحيان.
>6. استخدام وسائل النوم، قد تتسبب فى آثار جانبية أخرى مثل الاكتئاب والغضب والإحباط وتؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل.


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