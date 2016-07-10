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مكتب رئيس وزراء إسرائيل ينشر فيديو لجلسة مباحثات نتنياهو وسامح شكرى بالقدس

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مكتب رئيس وزراء إسرائيل ينشر فيديو لجلسة مباحثات نتنياهو وسامح شكرى بالقدس مكتب رئيس وزراء إسرائيل ينشر فيديو لجلسة مباحثات نتنياهو وسامح شكرى بالقدس
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على موقع "يوتيوب"، مقطع لجلسة المباحثات الموسعة التى دارت بين نتنياهو ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى بمكتبه فى القدس.

وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دورى جولد، ووزير الطاقة يوقيل شطينتس، والمستشار السياسى لرئيس يتسحاق مالوخو، وكبار المسئوليين فى مكتب نتنياهو.

ومن الجانب المصرى المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، والسفير المصرى بتل أبيب حازم خيرت، وقنصل بإيلات وغيرهم من المسئولين.


>- اختتام لقاء سامح شكرى برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

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مصر 365

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