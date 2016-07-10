الحكومة الليبية تجدد اتهامها للمجتمع الدولى بالصمت على من يدعم الإرهاب

جددت الحكومة الليبية اتهامها المجتمع الدولى بالصمت المتعمد، وغض البصر عن من يدعم الإرهاب فى ليبيا ورفض تسليح الجيش وبيع المعدات المتطورة لإزالة الألغام.

ونعت الحكومة، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، خبير المتفجرات الملازم أول طارق السعيطى ورفيقه الجندى محمد المحمودى، إثر مصرعهما نتيجة سقوط قذيفة هاون بالقرب منهما أثناء تفكيك لغم أرضى مما أودى بحياتهما.

وقالت إن السعيطى كان أحد الأبطال الذين يضحون كل يوم بأرواحهم من أجل أن يعم الأمن ربوع الوطن كافة، ومن الذين يتصدون للإرهاب دون إمكانات تذكر.