"دبي القابضة" و"دبي العطاء" توقعان شراكة لتعزيز مستوى التعليم في الدول النامية

أعلنت "دبي القابضة" اليوم عن توقيع عقد شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع "دبي العطاء" بهدف تعزيز فرص حصول الأطفال في المجتمعات المحتاجة على التعليم السليم في السنغال ونيبال.

وستدعم "دبي القابضة" بموجب هذه الشراكة ..برامج عدة تهدف إلى تذليل العقبات أمام الأطفال للالتحاق بالمدارس وتلقي التعليم السليم خصوصا في المجتمعات المحتاجة التي تشهد عدة تحديات الاقتصادية إذ تأتي هذه الخطوة نحو الاستثمار في تعزيز جودة التعليم بهدف تعميم الفائدة على كافة أفراد المجتمع، بمشاركة الاهالي أيضا.

وستكثف "دبي القابضة" جهودها ـ ضمن هذه الشراكة ـ لدعم هذه القضية النبيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعم مبادرة دبي العطاء "التطوع في الإمارات" حيث ستوفر "دبي القابضة" لموظفيها فرصة التطوع في المدارس التي تحظى بدعم من "دبي العطاء".

وقال أحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ"دبي القابضة" في تصريح صحافي له اليوم إن هذه المبادرة المتميزة تعد أول تعاون للشركة مع "دبي العطاء" وقد لاقت ترحيبا واسعا داخل المجموعة .

وأضاف أن هذه الشراكة هي الأولى تجاه دعم الأفراد وعائلاتهم والمجتمعات التي يعيشون بها خارج الدولة حيث تتبلور مهمة "دبي القابضة" حول زيادة فرص الحصول على التعليم المناسب عبر توفير فرص مستدامة لها أثر ملموس على أرض الواقع.

وذكر طارق القرق الرئيس التنفيذي لـ "دبي العطاء" أن التعاون مع "دبي القابضة" يأتي تحت هدف تعزيز حقوق التعليم الأساسية بالمجتمعات المحرومة .. مشيدا بدورها المجتمعي .

وشدد على أن "دبي العطاء" ستواصل التزامها ومسؤوليتها المشتركة نحو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع عبر صياغة أجندة التعليم العالمية.