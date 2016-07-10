وداعا للقاتل الصامت.. 7 وسائل ذهبية لخفض الضغط الدموى دون الحاجة للأدوية

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الخطيرة التى تصيب أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، يعرف باسم القاتل الصامت، لأن المريض قد يصاب به لسنوات عديدة دون أن يعرف ودون ظهور أى أعراض، وهو ما قد يعرض حياته للخطر.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الوسائل الطبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1.المشى 15 دقيقة يوميا أو ممارسة الرياضة نصف ساعة يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وفقا لدراسة يابانية حديثة.

2.الإكثار من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع، ومن أبرز هذه الأكلات: الموز والأفوكادو والكنتلوب والسبانخ والبطاطا، كما ينصح بتناول الريحان والثوم والليمون كى تقلل استخدامك للملح وبالتالى تقلل فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

3.تناول بعض المكملات التى تخفض ضغط الدم المرتفع، لكن بعد استشارة الطبيب، ومن أمثلتها: الثوم والكالسيوم وزيت السمك وكوكيو-10.

4.تناول 4 ملاعق صغيرة يوميا من بذور الكتان يساهم فى خفض ضغط الدم الانقباضى وفقا لدراسة حديثة.

5.استبدال القهوة بالشاى له فوائد مثيرة فى خفض ضغط الدم المرتفع وفقا لدراسة أسترالية حديثة.

>6.الشيكولاتة الداكنة "السوداء" تساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وفقا لدراسة منشورة بمجلة "Journal of the American Medical Association".

7.تناول كوب من عصير البرتقال خلال الصباح وكوب آخر خلال المساء يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع، كما كشفت بعض الأبحاث أن تناول عصير البنجر وبياض البيض من الأغذية الهامة التى تخفض ضغط الدم المرتفع.

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