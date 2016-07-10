5 أطعمة تحد من توتر طفلك أهمها البرتقال

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة" تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأطعمة التى تحد من التوتر لدى الأطفال، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1- البرتقال: تشير الدراسات أن عندما يكون الطفل تحت ضغوط كبيرة فإن تناوله فيتامين سى، يقلل من التوتر، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن البرتقال النظام الغذائى الخاص بك.

2- السبانخ: تعد مصدرا غنيا بالحديد والكالسيوم مع فيتامين أ، الحديد يجعل مناعة الطفل قوية ويساعد فى تطوير التنمية المعرفية للطفل خلال مرحلة الطفولة، كما أنه يساعد فى تكوين الهيموجلوبين والإنزيمات الضرورية، والكالسيوم يساعد فى تكوين عظام قوية، أما بالنسبة لفيتامين "أ "فيقلل من إجهاد العين إلى حد كبير.

3- المياه: تساعد على تنظيم والحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما تساعد على هضم الطعام بسهولة.

4- اللبن: يحتوى على الكالسيوم، لذا فلابد من إعطاء الأطفال منه عند الذهاب إلى المدرسة، لأن الكالسيوم مهم للنمو البدنى لدى الطفل وتقوية مناعته.

5- البروتين: يوجد فى البيض ومنتجات الألبان واللحوم، وإعطاء الطفل كميات كافية من البروتين أمر لابد منه لنموه ويؤدى إلى تعزيز العضلات ويجعل الطفل نشطا بدنيا وذهنيا.

انتبهى.. التوتر يجعلك أكثر عرضة لآلام المفاصل والعظام