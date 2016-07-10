يورو2016.. فرنسا تسعى إلى لقب ثالث.. و”رونالدو” يناضل للظفر بلقب أول للبرتغال

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، نهائي كأس أمم أوروبا “اليورو” نسخة عام 2016، بين منتخب فرنسا صاحب الأرض، ومنتخب البرتغال، على ملعب سان داوني ، في تمام التاسعة مساءًا.

توهج للديوك الفرنسية

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة بقيادة المدير الفني ديديه ديشامب، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المنتخب الألماني بطل كأس العالم، وأحد المرشحين للفوز بالبطولة، بثنائية نظيفة في نصف النهائي، في إحدى أقوى مباريات اليورو في نسختها الحالية.

ويسعى منتخب فرنسا صاحب لقب كأس العالم 1998، ووصيف كأس العالم 2006، إلى إضافة لقب ثالث من بطولة كأس أمم أوروبا، حيث فازت بها فرنسا عامي 1984 و2000.

ويعول منتخب الديوك على هداف المنتخب والبطولة برصيد 6 أهداف، انطوان جريزمان، الذي تألق بشدة في البطولة، وخاصة أمام الماكينات الألمانية بإحرازه هدفي الفوز والصعود للنهائي، كما يعول ايضًا على جيرو وباييه و كانتي وغيرهم من اللاعبين الذين لمع بريقهم في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

ويتوقع ان يدخل ديشامب المباراة بتشكيل يتكون من :

هوغو لوريس في حراسة المرمى.

بكاري سانيا، لوران كوسيلني، باتريس إيفرا، صمويل أومتيتي، في خط الدفاع.

بليز ماتويدي، بول بوغبا، وديميتري باييه، وكانتي، في خط الوسط.

أوليفييه جيرو، أنطوان غريزمان، في خط الهجوم.

مفاجأة برتغالية

ومن ناحية أُخرى، يدخل المنتخب البرتغالي المباراة بقيادة فرناندو سانتوس، بطموح عالٍ، بعد إقصاء الحصان الأسود للبطولة المنتخب الويلزي من نصف النهائي بهدفين نظيفين، والوصول إلى هذا الدور بعد أن كاد يودع البطولة من دور المجموعات لولا صعوده ضمن أفضل ثوالث للمجموعات.

ويسعى برازيل أوروبا إلى الحصول على اللقب ونسيان هزيمة نهائي نسخة 2004 أمام اليونان في إحدى مفاجئات اليورو على مر تاريخه.

وتعول البرتغال على الدون كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 3 أهداف في البطولة حتى الآن، أخرهم هدفه في المنتخب الويلزي ليقود بلاده للنهائي، كما تعول على الشاب اليافع ريناتو سانشيز لاعب بايرن ميونيخ، ولويس ناني اللذان توهجا بشدة في هذه النسخة.

باتريسيو، وألفيس، وفونتي، وجيريرو، وغواو ماريو، دانيلو، ريناتو سانشيز، ناني، سيدريك، أدرين، سيلفا، كريستيانو رونالدو.

ويقود المباراة الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ، بمساعدة الحكمين سيمون ويب، وجيك كولين، والحكم الرابع فيكتور كاساي.