بالصور .. وقفه احتجاجيه للمعلمين بأسون للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء وصرف حافز الإثابة

نظم اليوم الأحد المئات من المعلمين بأسوان وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المعلمين وسط مدينة أسوان للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف بدل حافز الإثابة للمعلمين.

وقال يس عبد الصبور نقيب المعلمين وعضو مجلس النواب فى أسوان، إن الوقفة الاحتجاجية تأتى حسب قرار الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمعلمين بأسوان مع الالتزام بالسلمية والنظام حسب القانون.

وأضاف ان وقفة اليوم رسالة تحذيرية للمسؤلين وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين سنقوم بالاضراب عن العمل.

وأضاف ربيع عربى، عضو نقابة المعلمين بأسوان، أن سبب هذه الوقفة كثرة المشاكل التى يتعرض لها المعلمون والعملية التعليمية داخل المحافظة، خاصة المشكلات المالية والأدبية وتعسف المسئولين ضد المعلمين الحاصلين على أحكام قضائية بصرف حافز الإثابة، رغم توفر مبلغ 83 مليون جنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان.​