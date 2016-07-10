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35 فرقة مصرية وعالمية تحيي مهرجان الأوبرا الصيفي

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35 فرقة مصرية وعالمية تحيي مهرجان الأوبرا الصيفي 35 فرقة مصرية وعالمية تحيي مهرجان الأوبرا الصيفي

دار الأوبرا – أرشيفية

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، نشاطها الفنى استعدادًا لموسمها الصيفي، حيث تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الذى يقام خلال شهرى يوليو وأغسطس بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، تحت إشراف الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفني، ويضم 35 حفل منها 14 على المسرح المكشوف لمجموعة من الفنانيين والفرق الفنية المصرية والعربية والعالمية، التي تقدم تجارب متفردة وهادفة.

ومن الفرق المشاركة سعيد الأرتيست، وفرقة دجوكى مالا “استراليا”، وافتكاسات ، وجلاس اونيون ، وويف جاز باند ، وبغدادي باند ، ومنى بوركهارد “اسبانيا”، وفؤاد منيب وفرقته ، ومحمود درويش وفرقته كنوز ، وسويت ساوند باند ، وثنائى الفيولينة والجيتار حسن شرارة وعماد حمدي، وفريق بساطة، وعازفة الهارب منال محيى الدين، وعازفة البيانو إيمان شاكر والاصدقاء إلى جانب 16 حفل باوبرا الاسكندرية ودمنهور.

ونجحت إدارة الأوبرا بالتعاون مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني، على استئناف الأنشطة الفنية علي المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكه بالأسكندرية، بعد انقطاع استمر لأكثر من خمس سنوات، ليعود للإنضمام للفعاليات بسلسلة من الحفلات الفنية، ييحيها نخبة من نجوم الطرب والموسيقى فى ، وذلك لإعادة إحياء السياحة الفنية بالمناطق الأثرية. ويتم حاليًا اللمسات النهائية علي فعاليات برنامج مهرجان قلعة صلاح الدين، والذي يحتفل بيوبيله الفضى خلال هذا العام في الفترة من ١٧ أغسطس حتي ٢ سبتمبر القادم، ويضم حوالي ٤٠ حفل فني تقدم مجانًا.

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