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نتنياهو: أدعو الفلسطينيين للقاء مباشر تلبية لمبادرة الرئيس السيسي

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نتنياهو: أدعو الفلسطينيين للقاء مباشر تلبية لمبادرة الرئيس السيسي نتنياهو: أدعو الفلسطينيين للقاء مباشر تلبية لمبادرة الرئيس السيسي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه يدعو للقاء يجمعه بالمسئولين الفلسطينيين، فى إطار مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطينى، وهو الطريق الوحيد من أجل التعامل مع مسألة حل الدولتين لتحقيق السلام.

وأضاف نتنياهو خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالقدس، أنه يوافق على المبادرة التى اقترحها الرئيس المصرى عبد الفتاح الداعية والرامية لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأوضح نتنياهو أن اتفاق السلام مع يعد نقطة انطلاق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وهو أيضا يعد كنزا بالنسبة لإسرائيل.

نتنياهو مرحبا بعرض"السيسى" لتحقيق السلام:"مهم أن يكون هناك استقرار شامل"
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مصر 365

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