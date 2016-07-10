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بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف 70 طن عجز وكلاب ضالة بشون وصوامع القمح بقنا

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بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف 70 طن عجز وكلاب ضالة بشون وصوامع القمح بقنا بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف 70 طن عجز وكلاب ضالة بشون وصوامع القمح بقنا
كشفت حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية، بمحافظة قنا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث والرقابة التموينية اليوم الأحد وجود عجز بعشرات الأطنان بالقمح ووجود كلاب ضالة داخل صوامع وشون القمح بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول أن الرقابة الإدارية رصدت خلال حملة مكبرة لها اليوم عجز بلغ حوالى 70 طن قيمتهم تقدر بما يقرب 190 ألف جنيه ووجود كلاب ضالة خلال مداهمتهم لشون القمح بمركز دشنا.

وأشار المصدر إلى أن القائمين بالحملة من الرقابة الإدارية قاموا بعد ووزن الكميات الموجودة فعليا داخل الشونة، بعد تغيب المسئول عنها وبحوزته الدفاتر ومطابقة الكميات لما هو مورد فعليا ومطابقة ذلك بالكميات المستلمة من المزارعين، لافتا إلى أن الفحص أظهر أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طن تم تسليم 1590 طنا منها لمطاحن العليا، وأن المتبقى يحمل عجزا بلغ حوالى 70 طنا، عما هو مدون بالدفاتر، قيمتها 190 ألف جنيه وجار استكمال باقى الفحوصات لاتخاذ مايترتب عليه من إجراءات، بعد تبين العجز الحقيقى من عدمه وفقا للدفاتر المستلمة للمطاحن.

وأوضح المصدر أن الحملة كشفت أن الشون لاتصلح للتخزين على الإطلاق وأنه رغم تحذيرات مديرية التموين من أنها شونة ترابية ومؤجرة وغير صالحة للتخزين إلا أنه جاءت تعليمات وزارة التموين بالتخزين فيها، مما يعرض محتواها للتلف.

وأضاف المصدر أنه تبين عدم وجود سور لحماية الشونة الرئيسية لبنك التنمية بدشنا، مما يجعل محتواها معرضا للخطر، بالإضافة إلى أن الأجولة الممتلئة بالقمح عدد كبير منها ممزق ووجوده تحت آشعة الشمس دون وجود مظلات لحماية القمح، مما يعرض القمح للتلف والتسوس.

رجال الرقابة الإدارية هخال فحص الشونة (1)
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رجال الرقابة الإدارية هخال فحص الشونة

رجال الرقابة الإدارية هخال فحص الشونة (2)
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رجال الرقابة الإدارية خلال فحص جودة القمح

رجال الرقابة الإدارية هخال فحص الشونة (3)
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رجال الرقابة الإدارية أثناء رصد كميات القمح

رجال الرقابة الإدارية هخال فحص الشونة (4)
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عملية وزن أجولة القمح


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