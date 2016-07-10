​ اليوم استئناف حملة الكشف المبكر على سرطان الثدى بمعهد أورام أسوان

تستأنف اليوم الأحد حملة الكشف المبكر على سرطان الثدى للسيدات بمعهد أورام أسوان، لتستكمل أعمالها بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك.

ومن ناحيته قال الدكتور على صبحى مدير معهد أورام أسوان، إن حملة الكشف المبكر على أورام الثدى للسيدات أسفرت عن فحص حوالى 1000 سيدة، موضحاً أن هناك أهمية للكشف المبكر وخاصة للسيدات ذات التاريخ المرضى، حيث الفحص للحالات التى أقل من 40 عاما يستلزم إجراء أشعة تليفزيونية على الثدى، ومافوق ال40 أشعة ماموجرافى.

وأضاف دكتور صبحى، أنه يناشد السيدات بالتوجه إلى معهد الأورام وإجراء الكشف المبكر على الثدى، حيث تكون النتيجة أفضل فى حالة أكتشاف المرض مبكر مما يكون أفضل فى طرق العلاج لهذا المرض.