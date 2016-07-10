المتحدث باسم الجامعة العربية: الأمين العام يعتبر الإعلام العمود الفقرى للجامعة

ثمن وزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، دور وسائل الإعلام بمختلف أشكالها فى دعم الجامعة العربية، وتوضيح أنشطتها وتحركاتها لدعم العمل العربى المشترك أمام الرأى العام.

وقال عفيفى فى لقاء بالصحفيين المعتمدين بالجامعة العربية اليوم الأحد، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط شدد على أهمية دور الإعلام فى نقل الصورة واضحة للرأى العام، لافتا إلى أن الأمين العام قال خلال اجتماعه بالأمناء العامين المساعدين الأسبوع الماضى "إن التغطية الإعلامية الحيادية والحرة بمثابة العمود الفقرى للجامعة العرببة".

وأكد عفيفى أن الجامعة العربية تولى خلال هذه الفترة اهتماما كبيرا بالإعلام وتعمل على تذليل العقبات أمام وسائل الإعلام المختلفة والقائمين عليها، حتى يصل الدور الكبير الذى تلعبه الجامعة فى خدمة الدول العريية، والنهوض بشأنها وشعوبها.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الأمين العام إلى أن قنوات التواصل بينه وجميع الإعلاميين والصحفيين ستظل مفتوحة ومتاحة طوال الوقت حرصا على تعزيز ودعم دور الجامعة العربية فى مهامها الثقيلة.

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