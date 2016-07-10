مران الأهلي - محمد الشناوي وعبد الظاهر يظهران

يخوض الآن محمد الشناوي أول مران له مع الأهلي بعد توقيع العقد رسميا صباح الأحد للانضمام للفريق من بتروجيت.

وسيقوم الأهلي بقيد الحارس في قائمته الإفريقية تمهيدا لمشاركته في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ووقع الشناوي على عقد مدته 5 مواسم مع القلعة الحمراء.

وحرص أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي المعار إلى إنبي على زيارة الأهلي على هامش المران للاجتماع مع سيد عبد الحفيظ لحسم مصيره في الموسم المقبل.

وانتهت إعارة أحمد عبد الظاهر لإنبي لكن يمكنه المشاركة مع الفريق البترولي في كأس مصر، كما يرغب اللاعب في معرفة إذا كان له مكان بالفريق في الموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس مصر، ولن يتمكن صاحب الـ27 عاما من المشاركة لعدم قيده بقائمة الفريق المحلية.