سكاي سبورتس: ريال مدريد يستسلم.. يونايتد وحيدا في سباق ضم بوجبا

أصبح طريق مانشستر يونايتد ممهدا لضم نجم يوفنتوس بول بوجبا بعد انسحاب ريال مدريد لأسباب مالية بحسب تأكيدات مصادر لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

ويسعى يونايتد وريال مدريد لضم النجم الفرنسي الذي يشارك مع بلاده في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 صاحب الـ23 عاما.

وبحسب المصدر فإن المفاوضات مع يونايتد يتوقع أن تبدأ بقيمة 85 مليون جنيه استرليني ما يعادل 100 مليون يورو.

على الرغم أن الامتيازات الأخرى قد تجعل الصفقة تتجاوز 105 مليون جنيه استرليني (123 مليون يورو).

هذا بخلاف قيمة ما يتقاضاه بوجبا أسبوعيا في عقد مدته خمس سنوات والذي سيصل إلى 65 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 250 ألف جنيه استلريني أسبوعيا.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن فلورنتينو بيريز أكد من عدم قدرة ناديه على منافسة مانشستر يونايتد في قدرته الشرائية مما جعله ينسحب من المفاوضات.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فإن ريال مدريد سيبدأ البحث عن بديل بوجبا، والمرجح أن يكون أندري جوميز لاعب الوسط البرتغالي الذي يواجه الفرنسي في نهائي اليورو مساء الأحد.

ويتوقع أن تصل قيمة الصفقة 50 مليون يورو للاعب وسط فالنسيا بعد انتهاء اليورو.

ما يعزز فرص يونايتد هو وكيله مينو رايولا الذي دخل في محادثات مستمرة مع مانشستر يونايتد هذا الصيف وكان وسيطا في صفقتي زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتيريان للشياطين الحمر.

بوجبا صاحب الـ23 عاما، رحل مجانا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في 2012 وتألق تألقا ملفتا ما أجبر فريقه على أن يدفع فيه مرة أخرى ما يزيد عن 100 مليون يورو.