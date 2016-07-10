بالصور.. محافظ بني سويف يشكل فريق عمل لتوفير إحتياجات جميع القطاعات‎

عقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إجتماعًا بحضور اللواء حسام الدين رفعت، السكرتير العام، والمحاسب هناء عبد العزيز، السكرتير العام المساعد، وعددًا من مديري إدارات الديوان العام، وذلك لوضع الخطوات العملية لتحسين منظومة العمل التنفيذي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في القطاعات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل مباشر ويومي، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرياء والنظافة، وغيرها من الملفات الحيوية الأخرى.

وناقش الإجتماع آليات إعداد خريطة لاحتياجات ومطالب القطاعات الحيوية، وبيان شامل يتضمن تحديدًا دقيقًا للاحتياجات المطلوبة في كل قطاع، وتحديد دقيق من كافة الجوانب لتوفير متطلبات تحسين هذه القطاعات، وتحديد الآليات والكيفية المناسبة لتنفيذ الحل، وذلك في أسرع وقت ممكن بما يصب في تطوير أداء العمل التنفيذي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة بطريقة عملية وسريعة.

وناقش “حبيب”، خطوات إعداد نموذج واضح وعلمي لجمع المعلومات الفنية الخاصة بالقطاعات الخدمية، لتوضيح وتحديد المشكلات وأبعادها وتكاليف حلها، ولتحديد خطوات الحل سواء من خلال موارد المحافظة، أو من موازنة الدولة، أو من خلال المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

كما تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل من المحافظة يتولى تنفيذ مهام محددة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتحسين منظومة العمل والوقوف بكل دقة على الوضع الحالي لكل القطاعات الحيوية، وتحديد الاحتياجات الفنية أو المالية أو الإجرائية أوغيرها لتحسين الخدمة التي يحصل عليها المواطن، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لأوجه القصور بهذه القطاعات لوضع الحلول المناسبة لها بأسرع وقت ممكن.