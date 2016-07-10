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فرج عامر: انقذوا شباب مصر من شاطىء الموت

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فرج عامر: انقذوا شباب مصر من شاطىء الموت فرج عامر: انقذوا شباب مصر من شاطىء الموت

ارشيفية

ابدي عضو مجلس النواب فرج عامر، استيائه وغضبه الشديد من عدم استجابة المسؤلين عن شاطئ النخيل، في غرب الأسكندرية أو الوزير المختص، لما يحدث من حالات غرق مروعة بشكل مستمر، أخرها غرق أحد عشر شخصًا في أربعة شواطىء بالأسكندرية خلال يوم واحد، بينهم ستة أشخاص في شاطىء النخيل. رغم تحذيره عدة مرات من قبل .

وأوضح النائب في بيان صحفي اصدره اليوم الأحد، إنه كان قد تقدم مسبقًا، ببيان عاجل لمجلس النواب يحذر من عمليات الغرق التي وصلت للآف من المصيفين خلال 16 عامًا الماضية منذ تأسيسه، وسط غياب تام من المسئولين عن الإنقاذ فى الشاطئ طوال هذه المدة، لكن لم تتم الاستجابة للبيان .

وأصر المسئولين علي استمرار فتح الشاطيء، بنفس الطريقة مما تسبب بغرق كثير من المصطافين.

واشار النائب فرج عامر ان حالات الغرق الفعلية تعدت 15 حالة غرق، خلال عيد الفطر، دون أن يتحرك المسئولون عن الشاطئ أو الجمعية التي تديره ، مع استمرار ازهاق الأرواح.

وابدي النائب تعاطفه الشديد مع الضحايا وأسرهم مطالبًا بوضع حد للأستمرار عمليات ازهاق أرواح المصريين ومحاسبة المسئولين عن التقصير، “قائلا عبارة ” انقذوا شباب ”.

وبين النائب أن وضع الحواجز بشكل هندسى خاطئ، مما جعلها تخلق آبارًا تحتها من خلال العديد من الفجوات التي خلفتها أحد أسباب الغرق، مختتمًا بيانه بعبارة “هذا ليس شاطيء النخيل ” هذا هو “شاطي الموت”.

 

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