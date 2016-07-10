أرقام #في_القمة - لن تصدق نسبة فقدان عمرو جمال للكرة

تعكس الأرقام أداء باهتا لمهاجم الأهلي الشاب، فربما لقاء السبت ضد الزمالك أحد أسوأ مبارياته على الإطلاق.

فلقد فقد عمرو الكرة أكثر من نصف عدد مرات استلامها، 16 من 31.

حاول المراوغة لكنه فشل 4 مرات.

لم يشارك عمرو أساسيا في الدوري منذ لقاء إنبي منذ شهرين، دفع به مارتن يول في خطوة مفاجأة رغم أن الكل توقع أن يبدأ الفريق الأحمر بجون أنطوي.

تأثر عمرو جمال كثيرا بالفجوة الواضحة بين وسط وهجوم الأهلي، فكانت أكثر من مرر له هو الظهير الأيسر صبري رحيل، 6 مرات.

ولم يقم على مدار 81 دقيقة بأي محاولة صحيحة على مرمى أحمد الشناوي، رغم أنه صاحب الهدف الأخير في لقاءات القمة.

ولم يقدر عمرو على الحفاظ على الكرة والحصول على أخطاء قريبة من منطقة جزاء الزمالك، ارتكب 4 أخطأء واحتسبت لصالحه 3 فقط.