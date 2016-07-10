أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجموعة الزمالك – الكاف يؤيد استبعاد سطيف من دوري الأبطال.. وعقوبة أخرى

Google+ Print
مجموعة الزمالك – الكاف يؤيد استبعاد سطيف من دوري الأبطال.. وعقوبة أخرى مجموعة الزمالك – الكاف يؤيد استبعاد سطيف من دوري الأبطال.. وعقوبة أخرى

أيدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة اللجنة المنظمة لبطولات الأندية باستبعاد وفاق سطيف من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2015-2016.

وكان جمهور وفاق سطيف قد اقتحم ملعب مباراة فريقه ضد ماميلودي صن داونز في المجموعة الثانية ما أجبر الحكم على إلغاء اللقاء قبل نهايته وبعد ذلك أصدر الكاف قرارا باستبعاد الفريق الجزائري. (التفاصيل)

وأصدر الكاف يوم الأحد قرارات لجنة الانضباط التي جاء فيها تأييد قرار إيقاف وفاق سطيف ورفض التظلم، بل وتم تغريم النادي 50 ألف دولار بواقع خمسة آلاف لاستخدام الشماريخ و45 ألف دولار لاقتحام الجماهير أرض الملعب.

ليس هذا فحسب، بل سيلعب وفاق سطيف مباراتين بدون جمهور في أقرب مشاركة إفريقية له.

وكان حسن حمّار رئيس وفاق سطيف قد أكد لـFilGoal.com أنه يتوقع عودة فريقه للمشاركة في البطولة بعد التظلم الذي تقدم به.

حوار في الجول - رئيس وفاق سطيف: عودتنا لدوري الأبطال واردة.. وهذه أسبابنا للتظلم ضد الإقصاء

وبعد إقصاء وفاق سطيف بات ترتيب المجموعة الثانية هي تصدر صن داونز بعد فوزه على إنيمبا 2-1، بينما فاز الزمالك على الفريق النيجيري 1-0 ويحل وصيفا.

ويلعب الزمالك مع صن داونز يوم 17 يوليو الجاري في ثاني مبارياته، والفوز بها يضمن بنسبة كبيرة تأهل الفارس الأبيض للمربع الذهبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع