مجموعة الزمالك – الكاف يؤيد استبعاد سطيف من دوري الأبطال.. وعقوبة أخرى

أيدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة اللجنة المنظمة لبطولات الأندية باستبعاد وفاق سطيف من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2015-2016.

وكان جمهور وفاق سطيف قد اقتحم ملعب مباراة فريقه ضد ماميلودي صن داونز في المجموعة الثانية ما أجبر الحكم على إلغاء اللقاء قبل نهايته وبعد ذلك أصدر الكاف قرارا باستبعاد الفريق الجزائري. (التفاصيل)

وأصدر الكاف يوم الأحد قرارات لجنة الانضباط التي جاء فيها تأييد قرار إيقاف وفاق سطيف ورفض التظلم، بل وتم تغريم النادي 50 ألف دولار بواقع خمسة آلاف لاستخدام الشماريخ و45 ألف دولار لاقتحام الجماهير أرض الملعب.

ليس هذا فحسب، بل سيلعب وفاق سطيف مباراتين بدون جمهور في أقرب مشاركة إفريقية له.

وكان حسن حمّار رئيس وفاق سطيف قد أكد لـFilGoal.com أنه يتوقع عودة فريقه للمشاركة في البطولة بعد التظلم الذي تقدم به.

حوار في الجول - رئيس وفاق سطيف: عودتنا لدوري الأبطال واردة.. وهذه أسبابنا للتظلم ضد الإقصاء

وبعد إقصاء وفاق سطيف بات ترتيب المجموعة الثانية هي تصدر صن داونز بعد فوزه على إنيمبا 2-1، بينما فاز الزمالك على الفريق النيجيري 1-0 ويحل وصيفا.

ويلعب الزمالك مع صن داونز يوم 17 يوليو الجاري في ثاني مبارياته، والفوز بها يضمن بنسبة كبيرة تأهل الفارس الأبيض للمربع الذهبي.