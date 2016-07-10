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خبر في الجول – إيفونا في هولندا من أجل الكشف الطبي للنادي الصيني

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خبر في الجول – إيفونا في هولندا من أجل الكشف الطبي للنادي الصيني خبر في الجول – إيفونا في هولندا من أجل الكشف الطبي للنادي الصيني

سافر الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي إلى هولندا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى تيانجين تيدا الصيني.

وكان مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي قد أكد أن نادي تيانجين تيدا الصيني رفع عرضه من أجل ضم المهاجم الجابوني إلى أكثر من 7 ملايين دولار. ( اقرأ تصريحاته )

وبالفعل، سافر إيفونا إلى هولندا للخضوع لفحوصات في مركز طبي هناك قبل إتمام الانتقال إلى النادي الصيني.

ومن المقرر أن يعود إيفونا إلى القاهرة خلال 48 ساعة.

وسجل إيفونا 12 هدفا في موسمه الأول مع الأهلي في الدوري بعد قدومه مطلع الموسم من الوداد المغربي مقابل 2.5 مليون دولار.

ويحتل تيانجين المركز السابع في الدوري الصيني بعد انتهاء الدور الأول من الدوري الشرق آسيوي.

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