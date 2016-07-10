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الداخلية يطلب مهاجم الزمالك رسميا

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الداخلية يطلب مهاجم الزمالك رسميا الداخلية يطلب مهاجم الزمالك رسميا

أرسل نادي الداخلية خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يفيد برغبته في استعارة مهاجم الفريق محمد سالم خلال الموسم المقبل.

ولا يعتمد الزمالك على سالم المنضم مطلع الموسم المنقضي من المقاولون العرب في المباريات، إذ لعب صاحب الـ22 عاما سبع مباريات سجل خلالها هدفين لمدة 153 دقيقة.

وعلم FilGoal.com أن نادي الداخلية طلب استعارة محمد سالم لمدة موسم، في حين يدرس الزمالك العرض المقدم.

ويضم هجوم الزمالك باسم مرسي وإيمانويل مايوكا وأحمد حسن مكي مع محمد سالم.

وتشير التقارير لقرب رحيل أحمد حسن مكي مع محمد سالم، في حين لم يستقر الزمالك بعد على استمرار مايوكا في الفريق.

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