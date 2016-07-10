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في الجول يكشف – كم سيسدد الأهلي للوداد في صفقة إيفونا

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في الجول يكشف – كم سيسدد الأهلي للوداد في صفقة إيفونا في الجول يكشف – كم سيسدد الأهلي للوداد في صفقة إيفونا

يدخل خزينة الأهلي أكثر من 7 ملايين دولار من صفقة بيع مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا إلى تيانجين تيدا الصيني، فكم سيدفع منها النادي الأحمر إلى الوداد المغربي فريق إيفونا السابق.

وكان مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي قد أكد أن نادي تيانجين تيدا الصيني رفع عرضه من أجل ضم المهاجم الجابوني إلى أكثر من 7 ملايين دولار. ( اقرأ تصريحاته )

واجتمع محمود طاهر رئيس الأهلي بالوكيل الذي أحضر العرض الصيني أمس السبت، حيث تم الاتفاق على قبول العرض.

ولن يدفع الأهلي أي عمولات للوكيل من مقابل الصفقة الذي سيدخل خزينة النادي الأحمر، حيث تم الاتفاق على أن يتحملها النادي الصيني.

سيكون الأهلي مجبرا على دفع 10% من قيمة الفارق بين ما سيحصل عليه من النادي الصيني وما دفعه لضم إيفونا إلى الوداد، وفقا لبند في عقده مع النادي المغربي.

بمعنى أن الأهلي سيسدد 10% إلى الوداد من "قيمة صفقة انضمام إيفونا إلى النادي الصيني – قيمة صفقة انضمام إيفونا إلى الأهلي".

وسجل إيفونا 12 هدفا في موسمه الأول مع الأهلي في الدوري بعد قدومه مطلع الموسم من الوداد المغربي مقابل 2.5 مليون دولار.

يذكر أن إيفونا يتواجد حاليا في هولندا للخضوع لفحوصات في مركز طبي هناك قبل إتمام الانتقال إلى النادي الصيني. ( اقرأ التفاصيل )

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