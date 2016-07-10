ضبط نصاب جمع أموال من المواطنين بهدف توظيفها في سوهاج‎

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط عامل قام بالنصب على المواطنين وجمع أموالهم في سوهاج.

وتلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحمد. و. ى. ، 27 عام، موظف بشركة بترول، و5 مجنى عليهم آخرين، جميعهم مقيمون بسوهاج، ضد هارون. م. ا. ، لقيامه بالاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها فى مجال تجارة العقارات والأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام هارون. م. ا. ، 28 عام، عامل ومقيم بسوهاج، بالحصول من الشاكيين على مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة العقارات والأدوية، مقابل أرباح شهرية قدرها 10%، وتسلم الشاكيين أرباح شهرية لمدة سنة، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبلغ المستولى عليه.

وتوصلت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد مبالغهم المالية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لذلك مسبقًا.

وتم تحرير المحضر اللازم وبعرضه على النيابة تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفى وقت لاحق تقدم 6 آخرين من المجني عليهم ببلاغات ضد المتهم لاستيلائه منهم على مبلغ خمسمائة ألف جنيه بذات الزعم.